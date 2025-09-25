オリックスの杉本、頓宮に里崎氏＆谷繁氏が期待

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に谷繁元信氏、里崎智也氏が出演し、オリックス打線のキーマンについて語った。

試合開催が少ない月曜日も、プロ野球ファンが楽しめる時間を作りたいとの想いでスタートした「月曜日もパテレ行き」。今回は「パ・リーグ戦線異常あり！ 光と影を大解剖」と題し、上位4球団の現状に加えて、パーソルCS突破の勝ち筋をそれぞれの視点から語った。

視聴者から「今後のオリックス打線のキーマン」について質問されると「打線に勢いがつくのは杉本（裕太郎）ちゃうか？」と、杉本裕太郎外野手のホームランパフォーマンスでおなじみ“昇天ポーズ”を真似しながら回答した里崎氏。続けて谷繁氏は「頓宮（裕真）かな。頓宮か杉本、右のどっちかだろうね」と名前を挙げ「（2選手のどちらかが）ホームランを打つと、（打線に）勢いがつく」と、パーソルCSに向けて、両選手がどれだけ打線をけん引できるかが重要になってくると予想した。

また、谷繁氏は「頓宮が凡打したとき、『打てなかった……』というマイナス感がものすごく伝わってくるんだよね」と指摘。「あれをやらない方がいいかもね！ もっと堂々としてほしい」とさらなる活躍に向けてアドバイスを送った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）