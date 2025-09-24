秋に炊き込みご飯を食べる人は多いと思います。トマトとツナを使った炊き込みご飯のレシピについて、ごま油や食品ごまなどの製造、販売を手掛けるかどや製油（東京都品川区）が、公式サイトで紹介しています。

公式サイトでは、炊き込みご飯の作り方について、次のように解説しています。

【材料】（4人分）

・米 2合

・ツナ缶詰（油漬け） 1缶（70グラム）

・トマト 1個（160グラム）

・青じそ 適量

【A】めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ3

【A】純正ごま油 大さじ1

【作り方】

（1）米をとぐ

（2）ツナ缶詰（油漬け）は油をきる。

（3）トマトはヘタをくり抜いて、ヘタの反対側に十文字に深めの切り込みを入れる。

（4）炊飯器の内釜に米、【A】を入れ、2合の目盛りより2〜3ミリ少なめに水を加える。

（5）器に盛り、お好みで千切りにした青じそをのせる。

（6）炊き上がったらトマトを軽く崩しながらさっくり混ぜ、5〜10分ほど蒸らす。

かどや製油の投稿に対し、Xでは「おいしそうです」「やってみよう」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。