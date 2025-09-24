トマトを丸ごと入れちゃうの？ 炊き込みご飯の“簡単レシピ”に「おいしそう」「やってみよう」
秋に炊き込みご飯を食べる人は多いと思います。トマトとツナを使った炊き込みご飯のレシピについて、ごま油や食品ごまなどの製造、販売を手掛けるかどや製油（東京都品川区）が、公式サイトで紹介しています。
公式サイトでは、炊き込みご飯の作り方について、次のように解説しています。
【材料】（4人分）
・米 2合
・ツナ缶詰（油漬け） 1缶（70グラム）
・トマト 1個（160グラム）
・青じそ 適量
【A】めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ3
【A】純正ごま油 大さじ1
【作り方】
（1）米をとぐ
（2）ツナ缶詰（油漬け）は油をきる。
（3）トマトはヘタをくり抜いて、ヘタの反対側に十文字に深めの切り込みを入れる。
（4）炊飯器の内釜に米、【A】を入れ、2合の目盛りより2〜3ミリ少なめに水を加える。
（5）器に盛り、お好みで千切りにした青じそをのせる。
（6）炊き上がったらトマトを軽く崩しながらさっくり混ぜ、5〜10分ほど蒸らす。
かどや製油の投稿に対し、Xでは「おいしそうです」「やってみよう」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。