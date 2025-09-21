自己最多アーチは2019年の45号

【MLB】ロッキーズ ー エンゼルス（日本時間21日・デンバー）

エンゼルスのマイク・トラウト外野手が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。8回に今季22号を放ち、通算400本塁打の偉業を達成した。史上59人目、現役では2人目の大台到達となった。

11日（同12日）のマリナーズ戦で通算399号とし、“王手”をかけて以降は7試合連続で足踏みが続いた。この日も第1打席は打撃妨害、第2打席が四球、第3打席は三振だった。しかし8回2死の第4打席、カウント3-1から右ヒルのシンカーを一閃した。

打球速度114.9マイル（約184.9キロ）、飛距離485フィート（約147.8メートル）、角度25度の痛烈な打球がセンターバックスクリーンに突き刺さった。敵地クアーズフィールドに詰めかけたファンも、大偉業に拍手を送った。

2011年にメジャーデビューし、足かけ15年。自己最多本塁打は2019年の45発、40本塁打以上は3シーズン、30本以上は7シーズンと安定して数字を積み上げてきた。通算400本塁打は史上59人目、現役ではジャンカルロ・スタントン外野手（ヤンキース）以来2人目の快挙となった。

近年は故障に苦しみ、3度のシーズンMVPを誇るスターの姿はなかなか見せられていない。今季も試合前の時点で123試合で打率..763とトラウトらしからぬ数字が並ぶ。チームは11年連続でプレーオフ逸と厳しい状況が続いているが、トラウトのマイルストーンは少なくない心の支えとなりそうだ。（Full-Count編集部）