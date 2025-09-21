通算847打席で113安打、1本塁打を記録

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手が20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦前に打撃練習に登場した。左打席から力強いスイングで快音を連発し、柵越えも披露。本拠地ファンからは喝采が起きた。

カーショーは18日（同19日）に今季限りで引退することを発表。19日（同20日）のジャイアンツ戦がドジャースタジアムでのレギュラーシーズン最終登板となった。初回に先頭打者弾を許したものの5回途中2失点にまとめ、最後はデバースを見逃し三振に仕留めたところで降板した。スタンディングオベーションに応えて最後を迎えた。

感動の光景から一夜明け、この日はブルーのタンクトップと白のショートパンツ姿で打撃練習に姿を見せた。フェンス直撃打を放ったかと思えば、スタンドインさせるなど衝撃のパワーを披露。柵越えが生まれると、思わずドヤ顔も飛び出した。

DH制のなかったナ・リーグでプレーしていたこともあり、通算847打席に立っているカーショー。通算113安打、1本塁打、40打点、打率.162を記録している。（Full-Count編集部）