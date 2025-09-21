14日にIL入りしたスミス

右手骨挫傷で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのウィル・スミス捕手について、デーブ・ロバーツ監督は20日（日本時間21日）の本拠地・ジャイアンツ戦前に報道陣の取材に応じ「小さな髪の毛ほどの骨折があった」と明かした。一方でポストシーズンには間に合う見込みのようだ。

スミスは3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦で右手にファウルを受けて途中交代。9日（同10日）の本拠地・ロッキーズ戦で復帰したが、右手の痛みを再発させて13日（同14日）にIL入りした。IL入りは10日（同11日）に遡って適用されるため、最短で19日（同20日）に戦列復帰できる。もっとも、復帰は簡単ではないようだ。

この日取材に応じたロバーツ監督は「再度MRIスキャンを行った。毛髪様骨折（ヘアライン骨折）だ。右手に軽度の毛髪様骨折」とヒビがあったことを明かした。一方で「彼が戻ってくると楽観的だ。レギュラーシーズン中は懐疑的だけど、ポストシーズンで起用できる見込みだ」と、大舞台には復帰できる見立てのようだ。

「彼がどうして（身体の調子が）悪いか分からなかったから、クリアになったことはウィル（・スミス）そして、私たちにとっていいことだ。再スキャンを行ったことによって明らかになった」とロバーツ監督。もっとも、9月30日（同10月1日）のワイルドカード・ラウンド第1戦に間に合うかどうかは「未定だ。分からない」と話した。

今季打率.296、17本塁打、OPS.901を記録する主力の離脱はチームにとっても大きいものの、ベン・ロートベット捕手が台頭するなど投手陣を支えている。（Full-Count編集部）