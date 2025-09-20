9回淺間の適時二塁打でサヨナラ勝ち「明日も取りに行きます」

■日本ハム 8ー7 ロッテ（20日・エスコンフィールド）

日本ハムは20日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦で9回サヨナラ勝ちを収めた。4回まで5点リードも一時は同点に追いつかれる展開。7回には連続失策で痛恨の失点を喫したが、新庄剛志監督は「いやいやいや、あれは記録員の方、ちょっと変えてもらいたいですね」と話した。

じわじわと点差を詰められた7回だった。4番手の畔柳亨丞投手が2者連続三振を奪ってから、まさかの展開が待っていた。寺地の打球を石井が、続く上田の打球を水野がイレギュラーして後逸し、あっという間に同点に追いつかれた。いずれもスコアボードには「E」ランプが灯った。

しかし指揮官は「寺地くんの当たりも跳ねて。今日、グラウンドがいつもと違う。ちょっと跳ねて。水野くんのも少し跳ねて。あれはちょっと畔柳くんがよかっただけに、ポンポンと3人で終わっていたので。あれはヒットです」と言い切った。

それでも9回2死から淺間大基外野手の適時二塁打でサヨナラ勝ち。連敗を2で止め、敗れたソフトバンクとのゲーム差を3.5に縮めた。劇勝の瞬間、ド派手なガッツポーズを見せた新庄監督は、「向こうどうこうじゃないですもんね。勝ち続けて相手がどう転ぶかっていうのは結果を見てみないとわからないから。明日も取りに行きます」と言葉に力を込めた。（町田利衣 / Rie Machida）