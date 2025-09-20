カーショーが初回、ラモスに先頭打者弾

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

LAに響いた快音に米メディアも苦笑いするしかなかった。今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で先発登板。初回に先頭打者弾が飛び出し、球場に駆けつけたファンは静まり返った。

レギュラーシーズンの本拠地最終登板となったカーショーだったが、初回にまさかの結末が待っていた。先頭のラモスに3球目のスライダーを捉えられ18号先頭打者弾。2球で2ストライクにした直後、試合開始からたった1分後にラモスが残した快音に米メディアは騒然となった。

「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は「ラモスは空気を読まなかった。カウント0-2からカーショーの球をかっ飛ばす」と自身のX（旧ツイッター）で投稿すると、ジャイアンツの地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」は「ラモスはカーショーのショーのためにここにいるわけじゃない」と苦笑いで一発を伝えた。

ドジャース一筋18年のカーショーは前日18日（同19日）に今季限りで現役引退することを発表。37歳左腕は2008年にメジャーデビューし、2011、2013、2014年とサイ・ヤング賞を3度受賞。2014年にはリーグMVPに選ばれたチームのレジェンド投手だ。

試合前時点で、今季は20試合に登板して10勝2敗、防御率3.53。前日18日の会見では「両チームにとって重要な試合で、勝たなければいけない。やるべき仕事がある。集中して投げることが一番の気持ちの整理になる」と意気込みを語っていた。