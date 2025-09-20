清宮幸は第1打席に「PERFECT HUMAN」を使用した

■日本ハム ー ロッテ（20日・エスコンフィールド）

日本ハムの清宮幸太郎内野手が20日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦に「5番・一塁」で先発出場。初回の第1打席の登場曲はRADIO FISHの「PERFECT HUMAN」が流れた。19日に引退セレモニーを行った先輩・中田翔内野手（中日）への思いを込めたとみられる選曲に、球場は温かい拍手に包まれた。

初回に1点を先制してなおも2死一塁から清宮幸が打席へ。通常の登場曲ではなく「na,ka,ta nakata na,ka,ta nakata na,ka,ta nakata」と流れ出した。かつて中田が登場曲に使ったこともある一曲。追加点のチャンスだったが、サモンズの前に見逃し三振に倒れた。

清宮幸にとって、新人だった2018年から2021年途中まで同じユニホームを着て戦った先輩。ともにホームランバッターとして美しい放物線を描いてファンを沸かせてきた。

また石井は中田が長い間登場曲として使用していたビーグルクルーの「My HERO」で第1打席に入るなど、古巣の後輩たちからも粋な計らいが続いた。（Full-Count編集部）