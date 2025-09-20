Oscal¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡×¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÉ¬¼ûÉÊ
¡¡¹á¹Á¤ÎOSCAL¤Ï10·îËö¤Ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¦¹â½ÐÎÏ¡¦·ÚÎÌÀß·×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖOscal PowerMax 1800¡×¤Î¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖOscal PowerMax 1800¡×¤Ï¡¢ÍÆÎÌ1024Wh¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢¾ÈÌÀ¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Éý¹¤¤µ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖBP1800¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤ÐºÇÂç2048Wh¤Þ¤ÇÍÆÎÌ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Äê³Ê1800W¡¦½Ö´ÖºÇÂç2400W¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤äÅÅµ¤¥ª¡¼¥Ö¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÄíÍÑ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤âÎäÂ¢¸Ë¤ä¿æÈÓ´ï¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢USB Type-C¡¢AC¡¢DC¤Ê¤É·×11´ð¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢¥«¥á¥é¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢100W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB Type-C¡ß2´ð¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ4000mAh¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤é10Ê¬¤Ç50¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÎÏ15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢IP54½àµò¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3À¤Âå¤ÎULÇ§¾ÚLFP¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¤ÇºÇÂçÌó3500¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½¼ÊüÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÄ¹¼÷Ì¿Àß·×¤Ç¡¢ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤âÌó10Ç¯´Ö»È¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÂç800W¤Î¥½¡¼¥é¡¼ÆþÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏÉý23.0¡ß¹â¤µ25.4¡ß±ü¹Ô¤39.0cm¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó15.5kg¡£
