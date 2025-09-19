º£µÜ·òÂÀ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡È¥¨¡¼¥ë¡É¡¡Âë¤¬³ð¤¨¤¿¾¯½÷¤ÎÌ´¡Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¿Þ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤òµ¡¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤¬¤¢¤ë¡£¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª ¶å½£¡×¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£¶å½£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÌ´¤òÊç½¸¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸µµ¤¤Ë¾Ð´é¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡9·î15Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¡ÖHAWKS ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÃÞ¸å¡×¤Ç¤Þ¤¿1¿Í¡¢¾¯½÷¤ÎÌ´¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Ì´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅçºß½»¤Î17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤·¡¢µåÃÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸òÎ®¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¿¦¾ì¡É¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÂÀÅÄÍøµü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Á¡¼¥Õ¤«¤é¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ÆÄ´À°Ãæ¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¡£¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¡É¤âË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£µÜ¤Ï¡ÈÌ´¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¡É¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬1¤Ä¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿º£µÜ¤¬²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÃÎ¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬Áª¼ê¤ËÌ´¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤Ç±þÊç¤·¤¿º£²ó¤Î´ë²è¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸½¼ÂÌ£¤ò»ý¤Æ¤ë·Á¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïã·Æ£µ×Èþ¥Õ¥¡¡¼¥à¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¼¼·óÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉô°éÀ®Éô¤Î¿ù»³³¤Î¤¤µ¤ó¤é¡¢Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¸òÎ®¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¯ÀèÇÚ¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ä»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¾ÍèÁü¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡1Æü¤ÎÂÎ¸³¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÇùÁ³¤È¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊÙ¶¯¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²á¤´¤·¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¿¹Âç¼ù / Daiki Mori¡Ë