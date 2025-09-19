º´Æ£µ±ÌÀ¤éÇÚ½Ð¡¢¡Öºå¿À¥¸¥å¥Ë¥¢¡×·èÄê¡¡3Ç¯¤Ö¤êV¤Ø¡Ä¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É½àVº¸ÏÓ¤é°ïºà16¿Í
µåÃÄOB¤Î¶ÌÃÖÎ´»á¤¬»Ø´ø¡¢¹âßÀÍ´¿Î»á¤ÈË¾·îÆ×»Ö»á¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê12·î26¡Á29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤òµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤éÀº±Ô¤¾¤í¤¤¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤è¤ë1¼¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¼Âµ»¤Ë¤è¤ë2¼¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈºÇ½ª¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò16¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Î¡Ö¹â±ßµÜ»òÇÕ Âè45²óÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿°ËÀªÅÄ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡ÊµþÅÔ¡Ë¤«¤éº¸ÏÓ¡¦Æ£ËÜÍýÚöÅê¼ê¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Â¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡Ê¼¢²ì¡Ë¤«¤éÎ¤¸«°ªÀ¸ÆâÌî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï2022Ç¯¤ËÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦°ÂÅÄ¾°·ûÆâÌî¼ê¡¢³ÚÅ·¡¦ÆâÀ±Î¶Åê¼ê¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄOB¤Ç¸½ºß¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¶ÌÃÖÎ´»á¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£¹âßÀÍ´¿Î»á¤ÈË¾·îÆ×»Ö»á¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë