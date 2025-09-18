「雨の日のコーデ」どうする？【ワークマン】1つ持っていると安心！「優秀アイテム」

通勤やお出かけ、ちょっとした買い物など雨の日を快適に過ごすなら、優秀なレインコートや撥水加工が施された洋服があると便利です。今回は【ワークマン】から、持っていると安心な優秀アイテムをピックアップ。高機能 & おしゃれ見えを狙えて、雨の日の気分も上がりそう！

秋雨シーズンの活躍間違いなし！？ 機能性優秀レインコート

【ワークマン】「レディース高撥水フーデッドロングレイン」\2,900（税込）

耐久撥水・防水・防風性を備えたレインコート。高い透湿度 & 背中のベンチレーションで蒸れにくいのもうれしいポイントです。ロング丈でカバー範囲が広い点も高評価。デザインはシンプルなのであらゆる着こなしに合わせやすそう。1枚持っておけば、通勤にも休日のお出かけにも重宝するかも。

きれいめ派さんにおすすめの撥水スカート

【ワークマン】「レディース撥水ライトプリーツスカート」\1,900（税込）

ワークマン公式ECサイトで「人気商品！」と紹介されるのは、高撥水機能を備えた軽やかなプリーツスカート。ウエストはゴム仕様で楽ちんなのに、シルエットはきれいめで大人らしさをキープ。雨の日コーデにひっぱりだこになりそうです。華やかなピンク・イエロー・ラベンダー・ライトグリーンのほか、通勤コーデにもマッチするベージュやブラックもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M