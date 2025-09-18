右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希（23）を巡ってチームが混乱している。

日本時間16日、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦を前に報道陣に対応したデーブ・ロバーツ監督。佐々木の次回登板予定について聞かれたが「わからない」と明言を避けた。佐々木は前回10日の傘下3Aオクラホマシティーでのサクラメント戦（ジャイアンツ傘下）で5回途中3安打3失点。渡米後最速となる100.6マイル（約162キロ）をマークした一方、この試合途中に右ふくらはぎを負傷した。指揮官は患部の状態を聞かれても「いいですか？私はとにかく何も把握していない」とし、しばらく沈黙した後、「皆さん、ありがとう」と自ら会見を打ち切って席を立ってしまったのである。

これまでの指揮官といえば、リハビリの進捗状況やマイナーでの投球に関して自由に発言してきた。前回の登板後には救援で起用する構想を明かしていた。リハビリが遅々として進まない佐々木のことをかばったこともあったが、この日はなぜか歯切れが悪かった。

そんなロバーツ監督に代わって佐々木の今後のプランについて報道陣に説明したのが、アンドリュー・フリードマン編成本部長だった。19日か20日に敵地でのタコマ戦（マリナーズ傘下）に登板すると明かし、「まずは次の登板を終えた後、今後どうするかを考える。今季中にドジャースの一員として投げることは十分にあり得ると思う」と、ここにきてのメジャー復帰をにおわせたのだ。

選手の故障に関して責任ある立場のGMクラスが報道陣に説明するのが一般的とはいえ、渡米1年目の佐々木の登板日を指揮官が知らないというのは考えられないことだ。

米特派員のひとりはこう言った。

「今の佐々木がフリードマンの言う『ドジャースの一員』になるのは厳しいのが実情。ロバーツ監督も戦力としては考えづらいのは誰が見ても分かる。つまり、かねて佐々木の能力を買っているフリードマンが、フロントマターとして、佐々木をメジャーのベンチにねじ込みたいと考えているのではないか。特別待遇もいいところです」

前回登板では160キロ超を連発し、持ち前の球威をアピールしたが、5四死球と制球に不安を残した。先発、救援のどちらで起用するにしても、四死球が多くては、フロントトップの庇護すら、台無しにしそうだが。

ここまで期待を裏切り続けている佐々木だが、実は海を渡る前から国内では批判の声が吹き荒れていた。プロ野球ファンの作家も実名で《ワガママ小僧と言われても仕方がない》とバッサリ斬っていたほどだ。あの時、いったい何が起きていたのか。振り返れば、当時のプロ野球ファンの感情が鮮やかによみがえる。

