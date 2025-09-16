奈良市議のへずまりゅう氏（34）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。12日の同市議会で一般質問に立った際、仲川げん市長（49）を怒鳴りつけたことが恫喝（どうかつ）に当たる可能性があることについて言及。市議会が幹事長会でへずま氏への対応を検討し、18日に分かることを報告した。



【写真】奈良市議としての“給料”をさっそく公開するへずま氏

へずま氏は「【ご報告】奈良市長への恫喝疑惑について」と投稿。「18日に議長と副議長に呼び出され宣告されることになりました。」と“処分”の可能性があることをつづった。



7月20日投開票の奈良市議選で初当選。12日が初の一般質問だった。Xではさらに「これで除名されたら奈良市の皆様を裏切る形となります。陳謝であれば土下座でも何でもします。もう一度チャンスを下さい。誰よりも奈良から日本を明るくして参ります」と、自身に投票した有権者のためにも“除名”を避けたいとした。



へずま氏は、12日の一般質問で奈良公園の鹿への暴力行為に対する罰則の強化を求めた際「どのツラ下げて市長をやっているんですか！16年も市長をやって市民の声が届かなくなったのか！」と仲川氏を怒鳴り、一時騒然となった。



（よろず～ニュース編集部）