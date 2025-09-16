小さな赤ちゃんと大型犬が向かい合って寝ていたら…どんどん距離が縮んでいく姿が愛おしすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「涙でる」「優しくて可愛い世界」といったコメントが寄せられています。

【動画：向かい合って寝ている赤ちゃんと大型犬→どんどん距離が縮んで…泣けてくる『家族として認めた瞬間』】

優しい時間

Instagramアカウント「muuuuuu72」に投稿されたのは、小さな赤ちゃんと向かい合って寝ているゴールデンレトリバー「むう」さんの様子。2人の間には、まったりとした空気が流れています。

赤ちゃんはむうさんに向かって一生懸命に右手を伸ばし、指先でむうさんの口元を優しくチョンチョン。むうさんは、それを何も言わずに受け入れている様子。

もう一度赤ちゃんが手を伸ばすと、今度はむうさんも赤ちゃんに向かってゆっくりと右手を差し出します。赤ちゃんはむうさんのお顔をじっと見つめたまま、手に優しく触れたんだとか。

赤ちゃんはこの頃、むうさんを目で追ったり声をかけたりするようになり、日に日に距離が縮まっていたのだそう。むうさんが優しく手を出したとき、ママは「赤ちゃんを家族として認めてくれたような気がした」といいます。

縮まる2人の距離

赤ちゃんは時々むうさんの毛を掴んでしまうので、ママにちょっと止められながらも2人の手はずっと触れ合っています。赤ちゃんは、出されたむうさんの手も興味津々に見つめています。

むうさんと仲良くなりたい赤ちゃんを、そっと温かく受け入れてくれた優しいむうさん。どんどん距離が縮まって、2人が仲良く遊べる日が楽しみでなりません。

投稿には「涙でる」「優しくて可愛い世界」「感動でうるうる来ました」「家族ですね！」「むう兄ちゃん、優しい」「すてき」といったコメントが寄せられています。

むうさんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「muuuuuu72」でチェックすることができます。

