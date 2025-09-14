飛距離454フィート、打球速度114.8マイルの一発

【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に49号特大弾を放った。試合終盤にはリプレーで映像が流れると、LA実況は思わず「ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ！」と頬を緩める場面があった。

1-4で迎えた3回、先頭の大谷は右腕ウェブの2球目、甘く入ったシンカーを完璧に捉えた。バックスクリーンへ49号ソロ。今季ドジャース選手では最長となる飛距離454フィート（約138.4メートル）。打球速度114.8マイル（約184.4キロ）、角度25度だった。

9回には大谷に第6打席が回り、ボール球を右前へ。この日3本目の安打となった。すると、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では大谷の49号のリプレーが流れた。実況のスティーブン・ネルソン氏は「3回に戻ります。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ！」と思わず笑いがこぼれ、「（打球）音が違いました。453フィート（約138.1メートル）の大飛球でした」と改めて驚いていた。

通算204勝で解説を務めるオーレル・ハーシュハイザー氏は「ゴルフをする時に、飛ばしたら（普通とは）違う音がします。ショウヘイが打つ時も、違う音がします」と、伝説OBも“別格”だと証言。そしてネルソン氏は「ゴルフボールをしばき上げる人はいますが、彼は野球ボールをしばきあげる男ですね。彼は（剛速球も）投げますが」と最敬礼していた。（Full-Count編集部）