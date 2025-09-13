ロッテは打線振るわず、日本ハムは楽天を振り切る

ロッテはオイシックス戦（浦安市運動公園野球場）に1-2で敗れた。先発の二木康太投手は6回を1失点にまとめるも、打線が振るわず。8回、宮崎竜成内野手の内野ゴロの間に奪った1点のみにとどまった。なお、石垣雅海内野手が8月22日以来の複数安打を記録している。

日本ハムは楽天戦（ファイターズ鎌ケ谷スタジアム）に7-4で勝利し、連敗を止めた。初回に淺間大基外野手と細川凌平内野手の適時打で3点を先制。2回にも1点を追加した。先発のドリュー・バーヘイゲン投手が5回2失点の内容で降板すると、5回には阪口樂内野手の走者一掃の適時二塁打で3点を追加し、突き放した。楽天は終盤に反撃を見せるも、及ばなかった。

オリ佐藤一磨が10勝目、鷹オスナも万全アピール

オリックスは広島戦（富田林バファローズスタジアム）に4-0で完封勝利を収めた。打線は初回、山中稜真捕手の安打に相手の失策が絡み先制すると、2回には堀柊那捕手の遊ゴロの間に1点を追加。その後も着実に得点を重ね、8回には杉澤龍外野手の適時打でダメ押し点を奪った。先発の佐藤一磨投手は、6回無失点の好投で今季10勝目をマークしている。

ソフトバンクが、くふうハヤテ戦（タマホームスタジアム筑後）に12-0で大勝した。先発したロベルト・オスナ投手は1イニングを無失点に抑え、万全をアピール。打線は初回から攻撃を仕掛ける。柳田悠岐外野手や井上朋也内野手らの適時打などで着実に得点を重ね、15安打12得点とつながりを見せた。2回以降を任された板東湧梧投手も6回無失点と好投している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）