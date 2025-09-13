9月11日発売の『週刊文春』で、過去に坂口健太郎と交際していたことが報じられた永野芽郁。当時、坂口は3歳年上のヘアメイク女性とも交際していたことから、“三角関係”だったと報じている。

【写真】そのまんま恋人同士、坂口健太郎の横で嬉しそうな永野芽郁

永野といえば今年4月に同誌で田中圭との不倫疑惑が報じられたことで、CMを全降板。また来年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演を辞退するなど、表舞台から姿を消している状態だ。

「年内に撮影が開始されるNetflix作品で復帰するという報道がありますが、不倫疑惑に加えて坂口さんとの“三角関係”報道で、地上波復帰がさらに遠のいたのは間違いない」（スポーツ紙記者）

記事のコメント欄では、

《坂口健太郎もなかなか終わってるけど永野芽郁は終わってるとかのレベルじゃないな》

《肉食系女子のイメージになっちゃいましたね》

と、厳しい意見が殺到している。しかし田中との不倫疑惑報道のときと違い、ある変化も起きていてーー。

《永野芽郁ほんまにアカン、1周以上回って面白くなってきた存在が》

《ここまで来ると永野芽郁好きになってきちゃうからもうやめて欲しいwwwww》

《ここまできたら振り切っていろんなイケメン食ってほしい》

X上ではこれまでの清純派イメージとは違う肉食系女子すぎる素顔を知り、ポジティブな意見も増え始めている。

「不倫が疑われるような行動は褒められることではありませんが、日本を代表するイケメン俳優たちがこぞって惚れるというのは、女性として魅力的という証でもありますからね。20代の“魔性の女”枠は不在。この報道を機に大胆な路線変更をすれば、実力派俳優として復活できるかもしれません」（映画ライター）

永野が目指すべき道は「同じく清純派路線で一世を風靡した斉藤由貴」と、同・映画ライターは続ける。

「斎藤さんも王道アイドルとしてデビューし、朝ドラヒロインを務めてブレイクしました。しかし'91年の故・尾崎豊さんとの不倫報道をきっかけに脱・清純派路線に。トータルで4度の不倫が報じられているものの、干されることなく現在も俳優活動を行っています。永野さんも演技力には定評がありますし、清純派路線はもう無理でしょうから、ここまできたら吹っ切った演技を見せてほしいですね」

次に表舞台で見かけるときは、意外なキャラクターになっているかも？