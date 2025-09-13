ジェシカ・シンプソン、まるで別人!? 久々にMTV VMAs登場も若返った顔にファン困惑
ポップシンガーのジェシカ・シンプソン（45）が、19年ぶりにMTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）に来場。カットアウトが目を引くセクシーなドレスでレッドカーペットを歩いたが、まるで別人のように若返った姿に、ファンが困惑しているようだ。
【写真】19年前とのビフォー＆アフター
米MTVが主宰するミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式として知られるMTV VMAsが、現地時間9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催され、ジェシカが久しぶりに出席。クリスチャン・シリアーノの透け感ある黒いドレスを纏（まと）い、ブロンドの髪の毛をポニーテールにまとめ、笑顔でポーズを取った。
2006年以来のMTV VMAs出演となったジェシカだが、そのルックスに困惑するファンが続出している様子。X（旧ツイッター）では、「あれってジェシカ・シンプソン？ 彼女じゃないみたい！ 素敵だけどまるで別人」「ジェシカ・シンプソンじゃないことは分かってる」「本当にジェシカ・シンプソン？」など、一体誰なのか分からないと指摘する声が噴出したほか、「一瞬アディソン・レイ（24）かと思った」「（28歳のモデル）ネイダーかと最初思った」など、若手セレブと見間違えたと言う声も多数ある。
また、プレゼンターとして、長年の友人リッキー・マーティンにラテン・アイコン・アワードを贈るために登壇すると、「賞味期限の切れたシーチキンでアレルギーを起こしたみたいに見える」など、彼女の顔が「ひきつっている」と指摘するコメントが浮上。さらに「ジェシカ・シンプソンは、ものすごいフェイスリフトを受けたんだな」「ジェシカ・シンプソン…顔がものすごく引き締まってるね（笑）」「ジェシカ・シンプソンだとは分からなかった。お願いだから、これ以上美容整形は止めて。作り物の顔はやめて欲しい」などと、美容整形を疑う声もささやかれているようだ。
なおPageSixによると、ジェシカは今年はじめ、3人の子どもをもうけた元NFL選手のエリック・ジョンソンと、10年に及ぶ結婚生活に終止符を打ったことを公表。これを機に、約15年ぶりとなる新曲をリリースするなど、音楽業界へ復帰を果たし、注目を集めている。
【写真】19年前とのビフォー＆アフター
米MTVが主宰するミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式として知られるMTV VMAsが、現地時間9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催され、ジェシカが久しぶりに出席。クリスチャン・シリアーノの透け感ある黒いドレスを纏（まと）い、ブロンドの髪の毛をポニーテールにまとめ、笑顔でポーズを取った。
また、プレゼンターとして、長年の友人リッキー・マーティンにラテン・アイコン・アワードを贈るために登壇すると、「賞味期限の切れたシーチキンでアレルギーを起こしたみたいに見える」など、彼女の顔が「ひきつっている」と指摘するコメントが浮上。さらに「ジェシカ・シンプソンは、ものすごいフェイスリフトを受けたんだな」「ジェシカ・シンプソン…顔がものすごく引き締まってるね（笑）」「ジェシカ・シンプソンだとは分からなかった。お願いだから、これ以上美容整形は止めて。作り物の顔はやめて欲しい」などと、美容整形を疑う声もささやかれているようだ。
なおPageSixによると、ジェシカは今年はじめ、3人の子どもをもうけた元NFL選手のエリック・ジョンソンと、10年に及ぶ結婚生活に終止符を打ったことを公表。これを機に、約15年ぶりとなる新曲をリリースするなど、音楽業界へ復帰を果たし、注目を集めている。