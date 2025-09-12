¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼2´§¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö¤Þ¤¿ËþÉ¼¤ÇMVP¡×¡¡ÌÀ³Î¤Êº¹¡¢ÊÆÆ±Ä´¡Ö¶Ïº¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Í¡×
ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤âWAR6.5¡ÄDH2°Ì¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î4.5
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÎOPS1.001¡õÆ±2°Ì¤Î48ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¿ô¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤¿ËþÉ¼¤ÇMVP¤À¤Í¡×¡Ö°µÅÝÅª¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÌÀ³Î¤Ê¡È¼ÂÎÏº¹¡É¤ò¼¨¤¹¿ô»ú¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÂçÃ«¤ò¾å²ó¤ë50ËÜÎÝÂÇ¡¢123ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£Ãæ¤Ç¤â8·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤ÏMLB»Ë¾å21¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¡¢µåÃÄºÇÂ¿9ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¿ä¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢MVPÅêÉ¼¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¡ÖWAR¡×¤Ç¤Ï¡ÈÂçº¹¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¹½Â¤Àß·×²ñ¼Ò¡ÖWSP¡×¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÌîµå¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô4.7Ëü¿Í°Ê¾å¤ò½¸¤á¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Í¥¹¥Æ¥£¥³»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢X¤Ë¤Æ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÎWAR¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£1°Ì¤ÏÅê¼ê´Þ¤á¤Æ7.9¤ÎÂçÃ«¡¢2°Ì¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î3.5¡¢3°Ì¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼³°Ìî¼ê¡Ê4.0¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤â6.5¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬MVP¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥ä¥Ä¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë·ù¤¤¤«Ìîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤À¡×¡Ö7.9¡©¡¡¤ª¤¤¤ª¤¤¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬MVP¡©¡¡¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVPÁè¤¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Îµ¿Ìä¤ÏËþÉ¼¤«¤É¤¦¤«¤À¡Ê¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡Ë¡×¡Ö¶Ïº¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¡¢MVP¤Ï¡ÈÂçÃ«°ìÂò¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë