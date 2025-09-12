アクキー、ピンバッジ、ボールペン、付箋など、黒ミャクミャクの新商品【大阪・関西万博】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、2025年10月13日まで開催される「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の会場内オフィシャルストアにて、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品「アクキー、ピンバッジ、ボールペン、ぷにぷにシール、メモ帳、付箋、立体ラバーマスコット（黒ミャクミャクVer.）各種」を発売する。
■商品概要
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の「アクキー、ピンバッジ、ボールペン、ぷにぷにシール、メモ帳、付箋、立体ラバーマスコット（黒ミャクミャクVer.）各種」が新登場！
・発売日：2025年9月中旬より順次発売
・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
・ライセンス表記：©Expo 2025
・販売場所：2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 MARUZEN JUNKUDO
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店
※店舗により一部取り扱いの無い場合がある。予めご了承のこと。
アクリルキーホルダー（ブラインド全6種／\700＋税）
ピンバッジ（全4種／\550＋税）
アクリルチャーム付きボールペン（\800＋税）
ぷにぷにシール（\450＋税）
メモ帳3Pセット（\500＋税）
付箋セット（\700＋税）
3Dラバーマスコットキーチェーン（全4種／\900＋税）
3Dラバーマスコットマグネット（全4種／\1,000＋税）
アクリルキーホルダー（ブラインド全6種／\700＋税）
ピンバッジ（全4種／\550＋税）
アクリルチャーム付きボールペン（\800＋税）
ぷにぷにシール（\450＋税）
メモ帳3Pセット（\500＋税）
付箋セット（\700＋税）
3Dラバーマスコットキーチェーン（全4種／\900＋税）
3Dラバーマスコットマグネット（全4種／\1,000＋税）
※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
