兵庫県西宮市出身の26歳

■阪神 ー DeNA（11日・甲子園）

7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが11日、甲子園球場で行われた阪神-DeNA戦のファーストピッチに登場。地元での“登板”で歓声を集めた。

阪神のユニホームにミニスカートで登場。投球前には、ボールを握った右手を前方に突き出すポーズを披露。藤川球児監督が現役時代の2006年のオールスターゲームで、アレックス・カブレラに対して“直球勝負”を予告した時のようなポーズだ。大きく振りかぶって投げたボールはノーバウンドとはならずコースからも外れたが、両手を突き上げて笑顔で歓声に応えていた。

兵庫県西宮市出身で、ファーストピッチの大役が決まると「いつか地元である阪神甲子園球場で、ファーストピッチセレモニーに出演することが夢だったので、ほんまに嬉しいです!! 父も喜んでいます（笑）」と発信していた。

阪神が優勝を決めた7日夜にもX（旧ツイッター）に「阪神タイガース リーグ戦優勝 おめでとうございます!!」と虎の絵文字を添えて投稿。優勝が決まった直後で、本人にとっても嬉しいマウンドとなったようだ。（Full-Count編集部）