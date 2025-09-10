º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª¡¡µå¾ì¤âÁª¼ê¤â´Ý¤´¤È80¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë°Û¿§¤Î¥×¥íÌîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¡»Å³Ý¤±¿Í¤ÎµåÃÄ¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¯¡¢¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¾¼ÏÂÊ¿À®¤Î¤ª¤â¤·¤íÊ¸²½¡Ú»³²¼¥á¥í¤ÎÊ¿À®¥ì¥È¥í°ä»º³ÈÂçÈÇ¡§088¡Û
¡Ê±¦¡Ë¿¹°æÀ¿Ç·¼ÒÄ¹¡ÖµåÃÄ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÈ¯°Æ¤·¤¿´ë²è¤¬¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡Êº¸¡Ë»³²¼¥á¥í¡Ö´ÑµÒ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ»Ò¶¡¤ËÊ¿À®ÃÎ¼±¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¿¹°æÀ¿Ç·¼ÒÄ¹¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ½¤¤¹¤ë»³²¼¥á¥í¤µ¤ó¤Ë¡¢¾¼ÏÂÊ¿À®¤Î¤ª¤â¤·¤í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥È¥³¥È¥ó¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¤Û¤«
¢£¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°û¤ß²ñ¥Î¥ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È!?
À¤¤ÎÃæ¤Ï¶õÁ°¤ÎÊ¿À®¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ï¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò9·î12¡Á15Æü¤Ë³«ºÅ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡³«ºÅ¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡©
³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¿¹°æÀ¿Ç·µåÃÄ¼ÒÄ¹¤È¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤Ç¡Ø¡ÚÊ¿À®¥ì¥È¥í¡ÛÇîÊª´Û¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ½¤¤·¤¿»³²¼¥á¥í¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï9·î12¡Á15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¾¼ÏÂÊ¿À®É÷¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢»³²¼¥á¥í¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤¹¤ë²û¤«¤·¥¢¥¤¥Æ¥àËþºÜ¤Î½÷»ÒÉô²°¤âÅÐ¾ì¡ª
¡½¡½¤³¤Î´ë²è¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¥Ã¥«¥±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹°æ¡¡¶áÇ¯¡¢µå¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¤Âå¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤¬´Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤ÊÉôÊ¬¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢´ë²è¤Ë¸ü¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£
¤¿¤À¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤¦¤È¡¢Ï·³²¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼çÆ³¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥í¡¡¼ã¼ê¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡©
¿¹°æ¡¡¤Ï¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ç¯´Ö·×²è¤Ë¤Ê¤¤´ë²è¤òµÞî±Î©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤Û¤ÜÍ½»»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥á¥í¡¡¾¯¤Ê¤¤Í½»»¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤â¸«¤»¤ë¤È¡©
¿¹°æ¡¡¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¤Âå¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä·Ð¸³¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥í¡¡¤½¤ì¤ÇºòÇ¯¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºòÇ¯¡¢»³²¼¥á¥í¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿90's½é´ü¤ÎÃË»ÒÉô²°¡£µåÃÄ¤¬Åö»þÂ¸ºß¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¥í¥´¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤â¡ª
¡½¡½¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¿¹°æ¡¡°û¤ß²ñ¥Î¥ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°û¤ß²ñ¤ÇÀÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æà¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ä¤í¤¦¤è¡ªá¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¤Âå¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ÏÊ¿À®¤À¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤âÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡£
¥á¥í¡¡³Î¤«¤Ë¡¢µå¾ì¤ËË¬¤ì¤ë¿ÆÀ¤Âå¤Ï30Âå¤âÂ¿¤¯¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»Ò¶¡¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢MD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥È¥í¤ÎÈÏ°Ï¤¬¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿¹°æ¡¡Ê¿À®¤â¤ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¿À®¥ì¥È¥í¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¥í¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤·¤ã¤Ù¤ëÆâÍÆ¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ë²è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é°û¤ß²ñ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´Æ½¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥í¡¡ºòÇ¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ïµå¾ì±é½Ð¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹°æ¡¡¼ã¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤ÈºòÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¬¾¡¼ê¤Ë²¿¤«»Ï¤á¤¿¤¾¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¹¥É¾¤Ç¡¢SNS¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥í¡¡´ë²è²ñµÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÊ¿À®¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥¤¥º¡ªÇ¯¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¿¹°æ¡¡´°Á´¤Ë¥ä¥ó¥°¥Á¡¼¥àÂÐ¥¢¥À¥ë¥È¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´ë²è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÃÎ¼±¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥á¥í¡¡¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤À¤È¡¢¤æ¤¦¤æ¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËËè²ó¥Ê¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò½Ð¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤æ¤¦¤æ¤Î¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÁ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¤À¤±Âç¥¦¥±¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹°æ¡¡Á´°÷¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µå¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¡¢»É¤µ¤Ã¤¿¥¢¥À¥ë¥È¥Á¡¼¥àÂ¦¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¤Ä¤¤ÃÎ¼±¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¡£¡Ö²¶¤Î»þÂå¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥á¥í¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤ËÊ¿À®½é´ü¤ÎÊë¤é¤·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÏ·³²¥à¡¼¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ëÉã¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¦¥¶¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï90Ç¯Âå½é´ü¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤ËÆ´¤ì¤ëÃË»ÒÉô²°¤òµå¾ì¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Åö»þ¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉô²°¤Ï¤³¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¿¹°æ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÉô²°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Îµå¾ì¤Ï²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÑÀï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥á¥í¡¡É×ÉØ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç½é¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê½÷»ÒÉô²°¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÊ¿À®¤Î¥«¥é¥ª¥±´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡Ê¬¸ü¤¤ÌÜ¼¡ËÜ¤«¤éÌÜÅö¤Æ¤Î¶Ê¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢6·å¤Û¤É¤Î¿ô»ú¤ò³ÎÇ§¡£°ìÅÙ¥ê¥â¥³¥ó¤ËÆþÎÏ¤·³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Çµ¡³£¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¾Á÷¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
¡½¡½¿¹°æ¼ÒÄ¹¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹°æ¡¡¾®³Ø¹»¤¬¾¼ÏÂ¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÊ¿À®¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï²þÂ¤³ØÀ¸Éþ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥·¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Ü¥ó¥¿¥ó¡£¥Ü¥ó¥¿¥ó¼í¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥º¥Ü¥ó¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ó¥¿¥ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥á¥í¡¡¥Ü¥ó¥¿¥ó¼í¤ê¡¢¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¼í¤ê¡¢¥ª¥ä¥¸¼í¤ê¡¢¾¼ÏÂÊ¿À®¤Ï¼íÎÄÌ±Â²¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¾¼ÏÂÊ¿À®ÃË»Ò¤ÎÆ´¤ì¡ª ¥ä¥ó¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¥ß¥é¡¼¤È¥³¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥·¤Ë¡¢Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥ß¥é¡¼¡£¤É¤Á¤é¤âÎ¶¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£²þÂ¤³ØÀ¸Éþ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿
¿¹°æ¡¡º£¤Ï¥â¥Î¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬µ®½Å¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÂåÀ¤òµå¾ì¤Ç¤â²û¤«¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£
¥á¥í¡¡¿¹°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂÊ¿À®¤Î»×¤¤½Ð¥°¥Ã¥º¤òº£¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹°æ¡¡°ì²ó°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¤â¤Î¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿À®¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÉô²°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥í¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡ÖµåÃÄ¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿À®Éô²°¡×¤È¤·¤Æµå¾ì¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹°æ¡¡¤½¤ì¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÃª¤ËÊÙ¶¯ÍÑ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï½µ¥×¥ì¤¬¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥ï¤Î¥é¥¸¥«¥»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥á¥í¡¡¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¿¹°æ¡¡Ææ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¤¥ï¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤²»¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¥á¥í¡¡²È¤Ë¥¢¥¤¥ïÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥é¥¸¥«¥»Çã¤Ã¤¿¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤Ç¥¢¥¤¥ï¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥ª¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Á¥é¥·¤Ç·ã°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¥Ü¥ó¥¿¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à³ØÀ¸Éþ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ëCD¤ä¥«¥é¥ª¥±Ê¸²½¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¾¼ÏÂÊ¿À®¤Î»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê
¿¹°æ¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥é¥¸¥«¥»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¶Ê¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¿¤éÊì¿Æ¤«¤é¡Ö¤´¤Ï¤ó¤è¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥á¥í¡¡¤½¤ì¤Ï¾¼ÏÂ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÎÄêÈÖ¥Í¥¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÏÃ¤»¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êì¿Æ¤ÎÀ¼Æþ¤ê¥Æ¡¼¥×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤éºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¾å½ñ¤¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿¹°æ¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¤È¤¤Î²»³Ú·Ï¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¶ÊÌ¾¤ò¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥í¡¡¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò1Ê¸»ú¤º¤Ä¥«¥»¥Ã¥È¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ËÅ¾¼Ì¤·¤Æ¡¢°õºþÊª¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥ì¥¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹°æ¡¡¥·¡¼¥È¤Î»Ä¤ê¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£S¤ÈA¤¬¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«W¤ÈZ¤È¤«¤¬»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥á¥í¡¡Q¤â»Ä¤ê¤¬¤Á¡£¤â¤¦¤³¤ÎÏÃ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¹°æ¤µ¤ó¤¬Áª¼êÌ¾¤ò¥¤¥ó¥ì¥¿¤ÇÅ¾¼Ì¤·¤¿²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹°æ¡¡¥¢¥À¥ë¥È¥Á¡¼¥à¤Î²ñÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢Åö»þ¤Ï¥é¥¸¥ª¤òÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¥á¥í¡¡º£¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÄ°¤Î®¤¹¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬ÈùÌ¯¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥É¤ä¥«¥»¥Ã¥È¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ËºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Ç¤â°ã¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¹°æ¡¡¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Î¡ÖÍ§¡õ°¦¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¤äCD¤òÉ¬»à¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥á¥í¡¡¤â¤¦CD¥ì¥ó¥¿¥ë¤â²áµî¤Î°äÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥«¥é¥ª¥±´ØÏ¢¤âÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃÄ¢¤ß¤¿¤¤¤ÊËÜ¤«¤é¶Ê¤òÃµ¤·¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â²áµî¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¿¹°æ¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤òÌµÍý¤ä¤ê²Î¤ï¤µ¤ì¤¿¤ê¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ²»³Ú¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë»þÂå¡¡CD¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿CD¡£¼ù»éÀ½¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤éCD¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¼Ú¤ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¼ê½ñ¤POP¤â²û¤«¤·¤¤
¡½¡½º£¸å¡¢¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹°æ¡¡¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯¤ÎÈ¿±þ¤¬¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£°Ê¾å¤Ëµå¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¾¼ÏÂÊ¿À®¥ì¥È¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï³«ºÅ»þ´ü¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢½ÕÀè¤Ï´¨¤¤¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¾¡Éé¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤ÇNHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Á¡¼¥Þ¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤é¥Þ¥º¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¥á¥í¡¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥¦¥±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¿¹°æ¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥¦¥Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤è¤ê¡¢¥¦¥Á¤ÎÁª¼ê¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÊ¿À®¥ì¥È¥í¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤ÏÁª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬´²ÍÆ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥í¡¡º£¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¤ÎÅ¸¼¨¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹°æ¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïº£·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¢¥À¥ë¥È¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü¿¹°æÀ¿Ç·¡Ê¤â¤ê¤¤¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë¡¡
ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2023Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³ÚÅ·ÌîµåÃÄ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¡£J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÇÉû¼ÒÄ¹¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎÀçÂæ89ERS¤Ç²ñÄ¹¿¦¤òÎòÇ¤¡£
¹½À®¡¿»³²¼¥á¥í¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯¡¡¼Ì¿¿¡¿©Rakuten Eagles