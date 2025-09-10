今年も“ヤツら”がやって来た！『ノラネコぐんだん』2026年ダイアリー＆ジャストフィットのキュートなボールペンも登場
絵本作家・工藤ノリコ氏が贈る大ヒット絵本シリーズ「ノラネコぐんだん」（白泉社）。同作に登場する愛らしいノラネコたちがデザインされたスケジュール帳『ノラネコぐんだんダイアリー 2026』（同）が、2025年9月10日（水）に発売された。
「ノラネコぐんだん」は、好奇心旺盛な8匹のノラネコたちを描いた物語。パン工場や汽車、お寿司やさん、キャンプ場など、あらゆる場所で好奇心の赴くままに行動し、最後は“ドッカーン！”と爆発するのがお決まりの展開となっている。
昨年はグレーのカバーにキャラクターたちがちりばめられたデザインだったが、今回は爽やかな水色を基調としている。肩を並べたノラネコぐんだんが、ふてぶてしくも愛らしい表情でこちらを見つめる姿が印象的だ。
スケジュール帳は2025年12月から2027年3月までのマンスリーカレンダーに加え、自由に書き込めるノートもたっぷりと収録。随所にシリーズ屈指の人気作『ノラネコぐんだん アイスのくに』のイラストが描かれており、眺めているだけでも楽しめる仕上がりとなっている。
なお2025年10月4日（土）には、スケジュール帳のペンホルダーにぴったり収まる「ノラネコぐんだん」のボールペンも発売予定。「ラバーマスコットボールペン」と「3色ボールペン」の全2種類で、ラバーマスコットには、人気キャラクターの「マーミーちゃん」も加わる。クリップ部分にノラネコぐんだんをあしらったものと、ノラネコぐんだんとマーミーちゃんが並んだデザインの2種類が展開される予定だ。
一方、「3色ボールペン」のデザインも全2種類。一つは“ほっかむり”を被ったノラネコぐんだん、もう一つは、歯磨きや洗顔など朝の身支度をする姿が描かれており、いずれもファン心をくすぐる可愛らしさが光る。
毎日の暮らしで落ち込むことがあっても、スケジュール帳を開けば自由気ままに過ごすノラネコたちの姿に元気づけられそう。『ノラネコぐんだんダイアリー 2026』を手に取り、ノラネコたちとともに彩り豊かな日常を楽しんでほしい。