この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏 直伝！心臓がドキドキする人必見の「動悸・息切れ・不整脈」に役立つ3つの反射区

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「心臓がドキドキ息苦しい！動悸や息切れ、不整脈の対処法！」と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、視聴者からのリクエストに応える形で「心臓に良い反射区」の押し方を解説している。音琶氏は冒頭で「今回は、心臓・甲状腺・間脳の3つの反射区を押していきます。ぜひ最後までご覧ください」と呼びかけている。



まず取り上げられるのは心臓の反射区だ。動悸や不整脈に直結する部位として重要視されており、音琶氏は「心臓は左手にしかない」と説明しながら、具体的な位置と押し方を示している。痛みを感じる箇所を7秒ほど押すことがポイントだという。



続いて紹介されるのは甲状腺の反射区である。ホルモンのバランス異常が動悸の一因となる場合があるため、この部位のケアが効果的だとされる。両手の親指にある反射区を角で押す方法が解説され、「かなり痛みを感じるかもしれないが、繰り返し押すことで整いやすくなる」と強調している。



さらに、ストレスに対応する間脳の反射区にも注目する。不整脈や息苦しさはストレスが引き金になることもあり、親指の腹の中央付近を「少し痛い」と感じる程度に押すことが推奨されている。音琶氏は「痛くなければ力が弱い可能性があるので、ちょうど痛みを感じるポイントを探してほしい」と補足している。



動画の最後では、「心臓の不調は命に関わることもある。症状が重いときは必ず救急車を呼び、自己判断で放置しないこと」と強く注意を促した。



心臓に不安を抱える人にとって、セルフケアのヒントが詰まった実践的な動画だ。具体的な反射区の場所や押し方は映像で見てこそ理解できる内容になっているので、ぜひ動画で直接確認してほしい。