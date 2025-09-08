大谷は初回に47号先頭打者弾＆3回に2打席連発となる48号ソロ

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で菅野智之投手から2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。先発したクレイトン・カーショーも「ナイスだったよ」と笑顔を見せた。

大谷は菅野とのメジャー初対決となった初回無死の第1打席、シンカーをバックスクリーン右へ運んだ。47号は12本目の先頭打者弾となり、2023年のムーキー・ベッツに並ぶ球団最多タイ記録となった。さらに3回無死の第2打席はフォーシームを捉える48号。2打席連発は5月15日（同16日）以来、今季2度目だった。

援護点に守られ、カーショーは5回まで散発2安打で無失点の快投。6回2死から3連打で2点を失いマウンドを降りたが、今季10勝目を挙げ、2年ぶりの2桁勝利に到達した。

6日（同7日）は衝撃的なサヨナラ負けを喫したが、連敗を5で止めた。レジェンド左腕は「どんな時だって、早い回で得点を奪うことが出来れば大きい。昨晩の試合をいい形でリセットすることが出来た。あっという間に1点をリードを奪えた。もちろんショウヘイが1番を打つのはいつだっていいこと」とうなずいた。（Full-Count編集部）