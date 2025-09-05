スキーンズ相手に1〜7番が無安打に終わった

【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

剛腕に手も足も出なかった。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でパイレーツ戦を戦った。相手の先発ポール・スキーンズ投手に6回2安打8奪三振無失点と封じられ、SNSでは嘆く声が続出した。

この日、3回2死まで完全投球を許したドジャース。2死からダルトン・ラッシング捕手が二塁打で初出塁。大谷が四球で2死一、二塁を作ったが、ムーキー・ベッツ内野手が遊ゴロに倒れた。

4回は3者凡退。5回には8番のミゲル・ロハス内野手が中安打を放ったが、6回には大谷、ベッツ、フレディ・フリーマン内野手が倒れ、再び3者凡退に封じられた。

スキーンズは6回94球を投げ8奪三振。1番から7番打者に限っては安打は出ず、出塁したのも大谷の四球だけだった。その大谷も他の打席は2三振を喫していた。

SNSでも「スキーンズ相手に勝てるわけない」「やっぱスキーンズ無理ゲーすぎだろ」「スキーンズ好きだから勝つのは良いけどドジャースの内容悪過ぎて辛いな」「これはまずい」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）