¡ÖÀêÀ±½Ñ»Õ¡×¤À¤Ã¤¿½÷¡¡70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤«¡Ö·úÊª¤Ë¿å¾½¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÇÉ÷¿å¤òÄ´À°¡×Ê¡²¬
²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ÇÃÎ¿Í¤«¤é1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÅÄÀÆË¡»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ë½»¤à½÷À¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¸½¶â1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀêÀ±½Ñ»Õ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö·úÊª¤ÎÅÚÂæ¤Ë¿å¾½¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÇÉ÷¿åÄ´À°¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¤¤¿¡×¡ÖÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÇÛÅö¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¸µ¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½÷À¤Ë¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤¬2018Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÎ¿Í¤é¤ª¤è¤½70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£