¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Îà²¦¼¼ÈãÈ½á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬·ãÅÜ¤«¡¡¿·ºî¤ÈÆ±Æü¤ËÊüÁ÷
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç²¦¼¼À¸³è¤òàÈãÈ½á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²¦¼¼ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¿·ºî¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡½¥¬¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ï¡¢£¸·î£²£¶Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÈÞ¤ÏÆ±Æü¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃ¤Ë²¦¼¼À¸³è¤Ç¤ÏÈ©¿§¤Î¥Ñ¥ó¥¹¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈéÆù¤ò½Ò¤Ù¡ÖËÜÊª¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë½Ïª¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¼¼ÀìÌç²È¥¥ó¥¸¡¼¡¦¥¹¥³¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÆ±¾ð¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÇä¤ì¤ë¡£¤â¤·»ä¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÈÖÁÈ¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¿·ÈÖÁÈ¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²¦¼¼ÈãÈ½¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¦¼¼ÀìÌç²È¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¤ÎÃæ¿È¤Î¤Ê¤¤Âè£²¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç²¦¼¼¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈãÈ½¡×¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºöÎ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¦¼¼¤Î´´Éô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸ÀµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ì·½â¤Ï¼ª¾ã¤ê¤À¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î²¦¼¼¤È¤ÎÏÂ²ò¤Î²ÄÇ½À¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢²¦»Ò¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÏÂ²ò¤â¡Ö´°Á´¤Ë¡×²¦¼¼¼¡Âè¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£