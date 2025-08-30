西武の郄橋光成（28）が今オフ、ポスティングシステムを利用して海を渡ることが分かった。

【高橋光成を知る】父・義行さんは「自分と同じ思い」をさせないために野球を始めさせた

ベルーナドームで行われた29日のオリックス戦はブルージェイズ、アスレチックス、レンジャーズ、カージナルス、マリナーズ、エンゼルスなどのスカウトが視察。放送関係者がこう言った。

「12勝（8敗）した22年オフに、将来的なメジャー挑戦を球団に直訴。以降、毎年のようにポスティングシステムでメジャーに行きたいと訴えてきましたが、ようやく球団のゴーサインが出たと聞きました。郄橋が投げる試合はたいてい、メジャーのスカウトがチェックしています。22日のロッテ戦にはメジャー5球団のスカウトが足を運んだとか。すでに代理人も決まったようです」

郄橋は21年から3年連続で2ケタ勝利をマークした。翌年の年俸が2億6000万円にアップした23年オフ、体重を7キロ増の112キロにしたのはメジャーを意識したからだとも言われた。

しかし、大幅な肉体改造は裏目に。体が重くなり過ぎてキレを欠いたか、昨季は0勝11敗と大きく負け越し、最速157キロだった球速も150キロ台中盤に低下した。

さて、29日のオリックス戦は7回105球を投げて7安打7失点。ストレートは七回に入っても150キロ台をマークしたものの、オリックス打線につかまった。

今季はここまで19試合に先発して5勝7敗、防御率2.95。「9月に入れば各球団のフロント幹部が続々、来日する。高橋を評価するのはこれからになる」とはメジャー球団のスカウトだ。

◇ ◇ ◇

そんな高橋はいったいどのように育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」（2014年版）では、西武から高橋をピックアップ。父・義行さんに話を聞くと、「自分と同じ思いをさせたくなくて、野球を始めさせた」と、自身の結婚秘話まで含めたあらゆることを赤裸々に語ってくれた。

