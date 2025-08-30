¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬à´í¸±Áö¹ÔáÏ¢È¯¡ÄÁê¼ê¤¬Â³¡¹·ãÅÜ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£²£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£³£±Æü¡Ë½éÆü¤Ëà´í¸±Áö¹Ôá¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±ºÆ³«½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤ÎË¸³²Áö¹Ô¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤Ç£±£¶°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½ªÈ×¤ËºÝ¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ÊÏ©¾å¤Ç³ÑÅÄ¤¬¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤¿¤áË¸³²¤¹¤ë·Á¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤ÇÂç·ãÅÜ¡£ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï£Æ£±¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÁûÆ°¤Ë¡£¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÑÅÄ¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Æ£Ð£±½ªÎ»¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿£Æ£Ð£²¤Ç¤â¡¢³ÑÅÄ¤Ï½øÈ×¤Ë¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤Î¿ÊÏ©¤òË¸³²¡£¤³¤ì¤Ë¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤â¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ÆÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤òÈ¯¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¡£Èà¤ÏÁ´¤¯Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È³ÑÅÄ¤Î´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³ÑÅÄ¤Ï£Æ£Ð£²¤Ç£·°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¤ÏÍ½Áª¤ä·è¾¡¤Ç¹ÓÅ·Í½Êó¤â¤¢¤ê¡¢ÍðÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£³ÑÅÄ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇàÍò¤ò¸Æ¤ÖÃËá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£