大谷だけでなくベッツにも聞こえていた野次

スーパースターを目覚めさせ、反撃のハイタッチをもらうという貴重な経験を得た男性が、その舞台裏を語った。ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦で45号を打った後、野次を飛ばした観客とハイタッチするという行動が話題をさらっている。この観客の男性がポッドキャスト番組に出演し、その経緯を明かした。

問題の場面は、宿敵パドレスとの今季最終戦の最終回で起きた。大谷は打席に入る前に、ネクストバッターズサークル付近で野次を飛ばす男性と何やら言葉を交わした。45号を放ってダイヤモンドを1周した後、大谷はベンチに戻る直前に男性に対して右手を差し出し、ハイタッチ。さらに肩をポンと叩くという、異例の対応を取って野次を黙らせてみせた。

一躍として話題の人物となってしまった男性は、ポッドキャスト番組「ドジャース・ダグアウト」に出演。司会のダグ・マッケイン氏から「あなたはパドレスのキャップを被っていた、その点に僕らは敬意を評しますよ。自分のひいきのチームをフォローしてるんだから。しかしながら、ビーストを少し目覚めさせてしまったみたいな感じで、罪悪感のようなものはある？」と問われた。

すると男性は、野次を浴びせた相手について「まず第一に、（野次ったのは）オオタニだけではないということさ。みんなに対してやったことだから。ドジャース対パドレスだったからみんな盛り上がっていた」と釈明。大谷に本塁打を打たれる直前にはムーキー・ベッツ内野手が近くにおり、「ムーキーが『お前、誰に向かって（野次を）言ってやがるんだ？』みたいな感じで振り向いていたんだよ（笑）こんな風に、横目で見られた。『（球界の）ジョーダンを挑発して、何やってんだ？』という風にね」と当時の状況を語り、苦笑いした。

結果的には、大谷の怒りのダメ押し45号が飛び出し、パドレスは首位に並ばれてマジック点灯を許す結果に。大谷の大物感あふれるプレーと言動に、男性は恐縮しきりの様子だった。（Full-Count編集部）