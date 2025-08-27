Fastlane Japanは、Androidタブレット「nubia Pad Pro」を9月9日に発売する。価格は6万9800円～。

価格は8GB＋256GBモデルが6万9800円、12GB＋256GBモデルが7万9800円。16GB＋512GBモデルが9万2800円。9月2日11時59分まで「nubia Pad Pro」先行購入時に利用できる1000円クーポンが配布される。9月2日～9月9日の先行購入期間に購入すると、クーポンとあわせて最大5000円オフで購入できる。

ハイエンド級の性能備えるタブレット

nubia Pad Proは、チップセットにクアルコム製の「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載するハイエンドタブレット。ディスプレイサイズ（TFT液晶）は10.9インチで解像度は2.8K。最大144Hzのリフレッシュレートに対応する。4基のスピーカーを備えており、高出力スマートパワーAMPと3次元音響の「DTS:X Ultra」でサウンド機能も強化している。

外装は、放熱性に優れる「航空宇宙用CNCアルミニウムフレーム」と一体型背面パネルで冷却性能と握り心地を両立。本体エッジは45度で安定したグリップ感を実現するという。本体内部には、高導電性銅箔、グラフェン、画面下冷却合金、アルミ合金本体フレーム、高熱伝導ゲル、マザーボード銅箔という、多層構造の冷却機能を備え、長時間の使用でも発熱を抑制する。

独自機能「Nebulaパフォーマンス制御エンジン」で安定した高フレームレートを持続、重いゲームもスムーズに動作させ、効率的な省電力化も両立する。ディスプレイは最大840Hzのタッチサンプリングレートに対応しており、アクションゲームもスムーズに操作ができる。ほかに「フローティングウィンドウ」「パフォーマンス設定」「充電分離機能」（バイパス充電）「仮想ジョイスティック」などのゲーム関連機能を備える。

そのほかの仕様

搭載するOSは「MyOS 15.0」（Android 15）。リアカメラは1300万画素でフロントカメラは2000万画素。Wi-Fi 6に対応しており、Bluetooth 5.4をサポートする。

本体には3つのマイクを搭載。音声をクリアにするAI音声最適化アルゴリズムを備える。カラーバリエーションはブラックの1色展開。本体の大きさは253.34×164.56×7.3mm、重さは523g。バッテリー容量は1万100mAhで66Wの高速充電に対応する。