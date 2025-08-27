¸µ¥·¥Æ¥£Àï»Î¤¬²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡©¡¡2011Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢Í¥¾¡Ãç´Ö¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤ËÂç¶½Ê³
¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£DF¥Þ¥¤¥«¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤¬¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¸¥ç¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥³¥Ã¥È»á¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¶¸¤¦»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤¬¥¤¥¨¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë·²½°¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆºÇÁ°Îó¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡¹¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¥¹¥³¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÁ°Îó¤Ç³Ú¤·¤àµìÍ§¤Î»Ñ¤ò¥ì¥¹¥³¥Ã¥È»á¤â¾Ð´é¤Ç»Øº¹¤·¤¿¡£Æ±»á¤ÎDJ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¡¢¤½¤ì¤òµìÍ§¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¥ì¥¹¥³¥Ã¥È»á¤Î°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤È¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
