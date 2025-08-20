コネクタが自由に動く！ケーブルの先端を回転コネクタにできる、USB-C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、コネクタが左右180度+水平360度回転するので、ケーブルが邪魔にならないUSB PD240Wに対応したUSB-C 変換アダプタ「500-USB095」を発売した。
540度（左右180度+水平360度）回転するUSB-C変換アダプタ。
特殊な設計で540度（左右180度+水平360度）の回転を実現している。
コネクタの向きを気にせずに使用できるため配線の自由度が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぐ。スマートフォンやタブレットで充電しながら動画を視聴したり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できる。
PD240Wにまでの急速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電にも対応している。Nintendo SwitchやNintendo Switch Liteの充電にも対応している。
USB2.0でのデータ転送に対応する。
※データ転送の際、一部のPC、スマホ、タブレットなどの機器で認識しない場合がある。本製品に接続するケーブルを裏返して再接続することで改善する。
錆にも強く、経年変化による信号劣化が少ない金メッキピンを使用している。暗い場所でも通電状況を確認できるLEDが付いている。
