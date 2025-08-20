◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６戦ぶり４４号を放った。３―０で迎えた２回２死から左腕ゴンバーの内角低め直球を完璧に捉えると、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）、今季最小となる角度19度で飛び出した打球が右中間ブルペンに飛び込んだ。飛距離は４１３フィート（約１２５・９メートル）。チーム１２６試合目で４４本塁打は、シーズン５６発ペースとなった。

大谷は、８月は全１６試合で出塁を記録し、打率３割９分７厘と絶好調。相手左腕ゴンバーとは過去１３打数４安打、打率３割８厘、２本塁打５打点と相性がよかった。

前日には、初回に幸先よく右前打で快音を響かせると、１点リードの２回２死三塁の２打席目には、速度１０６・５マイル（約１７１・４キロ）の投手返しで、遊撃のグラブもはじく強烈な中前タイムリーを放つなど、４打数２安打１打点とタイミングが合っていた。だが、チームは今季６戦全勝中だった同地区最下位相手に痛恨のサヨナラ負けを喫し、連勝は「３」でストップした。

敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷もこれで今季５戦３発となった。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４４本