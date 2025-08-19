「ウエスタン、ソフトバンク８−３阪神」（１９日、タマホームスタジアム筑後）

阪神はソフトバンクに大敗した。先発の茨木は５回２／３を９安打６失点と試合を作れず。打線は序盤は上茶谷に苦しめられたが、ヘルナンデス、野口の適時打などで２点を返し、九回は藤田が三塁打でチャンスメークすると、戸井が犠飛を放ち、最後まで追いすがった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発の茨木は相手打線に苦しんだ。

「まあまあ、まだまだだ。故障ずっとしてて、投げ込み不足っていうのもあるけど、ストレートのキレ、コントロールも含めてね。ピッチャーはそんなごまかし効かない。ソフトバンク打線ぐらいになるといい（経験）。打たれてええねん。自分の実力のなさを感じないと。やっぱりそれをこれからまたクリアしていけばいい。やっぱりストレートに力もスピードもキレもない。だから変化球でも簡単に拾われるやん。これはもうずっとね。まだまだ故障の明けということで、ちょっとねそういうところは。これが実力だよ」

−二回までに大量失点も、５回２／３まで投げさせた。

「ここはもうちょっと投げさせて。やっぱり体力も含めて。１００ちょっとまでと思って栗原のところで変えようと思ってたけど。やっぱり１００球はクリアしてもらわないと、体力もなんもついていかん」

−三回、嶋村に代打を出した。壁を越えて欲しいというところ。

「全然ダメ。勉強も何にもしてない。もう予習もなけりゃ。茨木とやっぱり組むことで、相手ソフトバンクなんでね。首位走ってるチームやで。強力打線や。どういう組み立てで、どうしようっていうのはもう行き当たりばったりよ。俺に言わせると、もうこんな勉強も何にもしないキャッチャーなんかすぐ交代だよ。ありえない。もっともっと勉強してね。茨木と寮生なんだから、寮の中でもお前こうやっていこうなんてね。そういう、ただここでやるだけがあの仕事じゃないんだよ。ここに来るまでが、まず準備なんだ。１軍の選手たち、みんなそういうことしてますよ。ファームの選手はね、やらなすぎるよ。行き当たりばっかりや」

−福島は足での活躍が目立つ。

「今、イヒネとね盗塁王争いをしてて、警戒されてる中でも今日は２個か。３個目はね、ヘルナンデスがファウルしてたけど、ああいうトライよ。こういう警戒されてる中でもね、しっかり２つスチール決めて。彼は１軍ね。呼ばれる時はまだ育成の選手だけど。こういう守備とか走塁っていうのがやっぱ彼の売りなんで、非常に今いい経験してると思う」

−これでイヒネと並んで盗塁数トップタイ

「やっぱりなんか目標がないとダメよ。ファームとはいえ。そういう緊張感の中でね、やみくもに行くんじゃないもん。良いスタート切ってっていうところで行ってるやん。その成功率っていうのも含めてね。彼は今１番打つ方も含めて、伸び盛りやな。練習してる。勉強してる。工藤（ファーム外野守備走塁コーチ）がちゃんとやらせてる」

−序盤は打線は苦しんでいた。

「うん。やっぱり言っても相手は上茶谷だからね。やっぱりいかにね、もっと緊張感のあるゲームをしていかなきゃいけないっていうことよ。力の差が出た。今日は正直言って、ソフトバンクさんとの力の差っていうのが思い知らされた。それを明日からまたどうやっていくか楽しみやで」