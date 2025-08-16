8月16日放送のABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスを提供する2人の女性キャストの“1カ月の給与”が明かされた。

「ディスティニー」で働く女性キャスト、ひまりさんは、「週だと大体4日出て、丸1日じゃない日もある。でも月平均すると20日弱ぐらい」といい、1カ月の給与は「平均80万円くらい」と明かした。

一方で、「VERONA」で働く女性キャスト、みゆきさんは「諸々トータルだと最低でも20万円〜30万円」と明かす。彼女は週に1日稼働し、1日に1件の予約を基本としている。これは、お客様一人ひとりの要望が異なり、「その後の切り替えが結構大変だから」だという。月収の内訳については、「（『VERONA』だけだと）厳しいので、実は自宅で稼いでいるものがある」といい、「男性向けにライブ配信もしている」。その収入が「15〜20万で、（『VERONA』の）プラスアルファで30万に行くか、それ以上っていう感じ」と明かした。

彼女たちにとって、女性同士のプライベートサービスとは何か。ひまりさんは「今の自分自身の甘えられる場所。背伸びしなくていい場所。同性だからこその同じ目線で過ごせて、抱きしめられるような時間」。みゆきさんは「楽しさ、興味深さ、その人間性のすごい垣間見え方。男性との違いの面白さが、すごくやりがいになっている」と答えた。