元西武の松坂大輔さん（44＝スポニチ本紙評論家）が15日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。

好投手同士の投げ合いとなった夏の甲子園第2試合の西日本短大付（福岡）―聖隷クリストファー（静岡）の試合を解説した。

聖隷クリストファーの先発は2年生左腕の高部陸。切れのある直球を武器に9三振を奪った投球を「ストレートがいい。ゾーンがアバウトでも球威も切れもあるので押していけるんですよね。特に右バッターへのインコースのストレート。そしてカットボール。素晴らしかった」と評した。

対する西日本短大付の先発は原綾汰（3年）。高部と同じ左腕だが「高部君と対照的でした。ストレートも変化球もピンポイントでコースを突いていくタイプ。ここに投げるという意思、自分のスタイルが良く分かっていると見ていて思った」と松坂さん。

結果は2―1で西日本短大付の勝利となったが、白熱の投手戦。「2人ともタイプの違う投手でしたけど、それぞれいいところが出ていた。そして2人とも無四球。本当に素晴らしかったと思います」と両者の熱投を称えていた。