Éã¤ÏÇÐÍ¥¡¢Êì¤Ï²Î¼ê¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤¬¼«Ìä¼«Åú¡Ö²¿¤·¤¿¤é¼·¸÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©¡×Çº¤á¤ë¶»Ãæ¡Ö¶ì¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´ßÃ«¹á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¼Â¶È²È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´ßÃ«Íö´Ý¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê57¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ»³»á¤Ï¡¢´ßÃ«¤¬Æ±ÅÞ¤ÎÃæÃ«°ìÇÏ»á¤ÈYouTube¤ÇÂÐÃÌ¤¹¤ë¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼¹¹ÔÉô¤Î°ì°÷¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´Äì¼ºË¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤Àµ¯¶È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤ÈÆÃ°Û¤Ê·ÐÎò¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¾åÃÊ¤ÇÊü¸À¤·¤¿¤é»þÎ®¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ã¤µ¤ÎÆÃ¸¢¤È¸À¤¨¤ÐÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤À¤«¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ßÃ«¤ÏÊÆ»³»á¤Î¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤À¤È¤«´ª°ã¤¤¤À¤È¤«¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤Þ¤¢°ìÀ¸ÃÄ²ôÀ¤Âå¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ»æ¤ÎÊÝ¸±¾Ú´èÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÊÆ»³»á¤Ï´ßÃ«»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ì¤Ïµ®Êý¤Î°ì°Õ¸«¤Ç¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¿Í¤ÎÅÞ¤òÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î²òÂÎ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ÈÊü¸À¤¹¤ì¤Ð°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ã¤µ¸Î¤ÎÆÃ¸¢¤ÇÁ´ÈÝÄê¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þµ®Êý¤¬¼ÂÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ÇÊª¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
´ßÃ«»á¤â¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤¿ËÍ¤Î°Õ¸«¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤Î¼«³Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡¡Ø¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊËÍ¤Î½ÐÀ¸»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¥Þ¥¸¤ÇÈÜ¶±¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤¦»ö¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤´¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤¬¤Þ¤¿°¤¯¤Ê¤ë»ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ14Æü¡¢´ßÃ«¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡¢¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤ËÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¶ËÎÏ¿Æ¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¶µ°é»ö¶È¤ä¼Ò²ñ·Ï¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¶ËÏÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¿Æ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¶µ°é´Ä¶¤Î»òÊª¤À¤·¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¼·¸÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡²ñ¼Ò¤¬¾å¾ì¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¼«¿È¤ÎÄ¾¶áÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸½¾õ¤ÎËÍ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¿Æ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¶â¤ò²Ô¤°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤ëÍÍ¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤äÂÐÃÌÃæ¿´¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡¡¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Î½Ð¼«¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Î°Ù¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ä¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¼«Éé¤â¤¢¤ë¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¢¤¤¤Þ¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
´ßÃ«¤ÏºòÇ¯12·î¡¢ABEMA¡ÖABEMA Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð±é¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥Ã¥³¡¼¥ËÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ßÃ«¤Î°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÍö´Ý¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬ÇÐÍ¥¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Æ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï´¶¼Õ¤À¤±¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ÏÌµ»ë¤«¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Åù¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö°ã¤¦Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤äÀ³Ê¤Ç¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼·¸÷¤ê¤Ç¤¹¡¡¤½¤â¤½¤â°ÎÂç¤Ê¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¸Ø¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¿Æ¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÂ¾¿Í¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ìµ°ÕÌ£¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÅØÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£