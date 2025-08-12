影山優佳、サッカー界の激レア話「代表戦の試合中に睾丸が破裂してしまって…」

女優の影山優佳（24歳）が、8月11日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。サッカー界の“激レア”トピックについて話し、アルコ＆ピースの平子祐希から「ブチ込んできたな！」という声が上がった。



サッカー日本代表の関連番組に出演している影山優佳が番組のゲストとして登場。弘中綾香アナから「どうですか？ サッカーで何か最近激レアなトピックスとかってありますか？」と話を振られると、影山は日本代表でもある町田浩樹選手が「W杯予選のオーストラリア戦で試合中に睾丸が破裂してしまって手術をなさったそうです」と話す。



そして影山が「この間その（睾丸を）1度取り出して、ひゅーってやって、ぽっと戻すっていう手術をなさった」とその後の話もつけ足すと、オードリー・若林正恭は「すげえな。できるんだ」と驚き、アルコ＆ピース・平子祐希も「帰ったらやってみようかな」とボケて、「ぶち込んできたな！」とコメント。若林も「成長しましたね」と影山のトーク力を賞賛した。