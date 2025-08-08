５回、１死満塁のピンチを併殺で切り抜け、雄たけびをあげる横浜の織田＝甲子園

七回、八回と何とか抑えてベンチに戻った横浜の織田に、村田浩明監督（３９）から厳しい言葉が飛ぶ。「おまえ、もう代われ」。２年生右腕は言い返した。「まだ投げさせて下さい」

変化球でカウントが取れず、さらには四回途中で降雨のため１時間以上の中断。新しい土が入ったマウンドはいつもと違う感覚だった。経験したことのない厳しい状況に「弱気になってしまっていた」と織田は打ち明ける。

そこで指揮官の言葉だ。「本当は代えたくなかった。何とか投げ切って欲しかった」と村田監督。織田もその気持ちを感じたからこそ言い返した。「こんなところで終わっていいのかという、監督さんのメッセージだと受け止めた」

九回、２人の走者を出したが、直球の最速は１４８キロ。息を吹き返し、甲子園で初めての完投、完封で締めくくった。

体がびしょ濡れになっての中断。その中でも投手交代を我慢したのは、チームにとっても大きな賭けだった。「大きく成長できるのが甲子園。彼（織田）の野球人生の中で、かなり大事な試合になったんじゃないか」と村田監督。織田は「（投球内容は）６０点か７０点」と言いながらも「一回から九回まで、幸せな経験になりました」と振り返った。

春の選抜優勝を経て、「本物になって帰ってくる」と誓った甲子園。大会屈指の右腕の夏が、最高の形で始まった。