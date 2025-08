ツインバードは、従来モデルに2つの新モードをプラスし庫内を大きくした「匠ブランジェトースター PLUS(TS-D487B/W)」を2025年8月29日(金)に発売します。本体カラーはブラックとホワイトの2色。価格はオープンプライスで、公式サイトでの直販価格は2万9800円(税込)。

「匠ブランジェトースター PLUS(TS-D487B/W)」

2023年に発売された「匠ブランジェトースター」は、世界一(※)のパン職人・浅井一浩氏との共同開発により、“自宅でリベイクするだけで、パン本来の焼きたてを味わえる”のが特徴。

※世界大会 iba cup 2015 総合優勝

↑浅井一浩氏(トモニパン/オーナーシェフ)

庫内の温度を秒単位で見極める温度センシングと、独自プログラムによる「遠赤外線」と「近赤外線」2種類のヒーターの自動制御によって、パンの種類に応じた“美味しいコンディション”をボタンひとつで実現します。冷凍からのリベイクも、パンの内側、外側の温度バランスをとって加熱する独自プロセスにより、理想の焼きたてに仕上がります。

ピザも焼ける広い庫内のトースター

同社が店頭販売などの接客を通じてユーザーの声をヒアリングしたところ、「ピザを焼きたい」「大きめの皿をいれたい」などの理由から、約3人に1人が庫内の広いトースターを求めていることが明らかに。このようなニーズを受けて、スリムな幅で空間を無駄にしないプロポーションが支持されている従来の「匠ブランジェトースター」に加え、庫内サイズを拡大した新モデルが開発されました。

食パン4枚焼きに対応する大きさにサイズアップし、一度に焼けるパンの数が増えたことで、「焼きたての美味しさ」をみんなで一緒に味わうことができます。また、直径25cmのピザもホールのまま入るため、家族や友人とあつあつの焼きたてピザを囲む豊かな時間を過ごすことができます。さらに、大きなお皿も入るため、グラタンなども調理することが可能です。

↑食パン4枚が一度に焼ける広い庫内。

「ピザ」「ロールパン」専用モードを新搭載

また、昨今ではピザやロールパンなど、食パン以外の食材をトースターで調理をする人が増えており、新たにピザとロールパンの理想の焼き上がりをボタンひとつで実現する2種類のモードを浅井一浩氏と共同開発して搭載しています。

ピザの人気に応えて新たに搭載した「ピザモード」では、コルニチョーネ(ふちの部分)が固くならず、もっちりとした食感になり、チーズはなめらかにとろけて、風味豊かに仕上がります。

理想のリベイクを実現するのは、 独自の火力コントロールと、新採用の天板です。こびりつきにくく、効率的に熱を集める黒のセラミック塗装の天板により、ベチャっとしやすいピザの裏側もこんがりと焼き上がります。常温、チルド、冷凍のピザに対応しており、自動で常温のピザをリベイクするモードは、家庭用トースターに初めて搭載される機能です。

新開発の「ロールパンモード」は、丁寧な火力制御で焦げやすいロールパンをまるで焼きたてのようにおいしく温め直すことができます。独自の火力調整プログラムにより、表面を焦がさないよう最小限の火入れで繊細な薄皮に仕上げます。内側はふんわりとした食感に温まり、バターや小麦の香り、やさしい甘みが広がります。

ツインバード 「匠ブランジェトースター PLUS(TS-D487B/W)」 発売日:2025年8月29日 オープンプライス(直販価格2万9800円/税込)

The post 広めの庫内でピザもロールパンもおいしくリベイクできる「匠ブランジェトースター PLUS」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.