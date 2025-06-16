¡ÚÅìµþÅÔµÄÁª2025¡ÛÅÔÌ±¤Î¥®¥â¥ó¡ÖÊª²Á¹â¡×¡Ö°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¡×¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÅÞ¤ËÊ¹¤¤¤¿
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÅêÉ¼¤ÎºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö½êÂ°À¯ÅÞ¡×¤ä¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤Ê¤É12¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5·î30Æü¤«¤é6·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖTBS NEWS DIG¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ£¿ôÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å°Ì3¤Ä¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡Ö°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÅÔÌ±¤Îµ¿Ìä¤ò³ÆÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡Û
¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤¬À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼ýÆþ¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½3500Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÎ¢¶â¡ÉÌäÂê¡£ÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÔµÄ¤é¤Ï26¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔµºÜ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤ä¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ´ºº¤·¤Æ¤â²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸¢¼Ô
¡Ö¤³¤¦¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÎ¢¶â¤È¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÅÔÌ±¤Î¸·¤·¤¤À¼¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡°æ¾å¿®¼£ ÅÔÏ¢²ñÄ¹
¡Ö»ä¤âÆ±¤¸Åìµþ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆ©ÌÀ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Ï¡Ä
ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡¡¿¹Â¼Î´¹Ô ÂåÉ½
¡ÖVTR¤Ç¡Ø¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Î¢¶â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿Ê¬¡¢¤Ò¤È°®¤ê¤Î¿Í¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø´Æ»ë¤µ¤ì¤ë¡Ù¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
Î¢¶âÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¶¦»ºÅÞ¤Ï¡Ä
¶¦»ºÅÞ¡¡»³ÅºÂó À¯ºö°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¡ØÎ¢¶â¤Ê¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢¤â¤¦Î¨Ä¾¤ËÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢±£ÊÃ¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¿ÅÔµÄ²ñÍ¿ÅÞ¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶â¸¢ÉåÇÔ¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼Â¸ú¤¢¤ëÂÐºö¤ò¤È¤é¤»¤ë¡×
µîÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ºÆÀ¸¤ÎÆ»¤Ï¡Ä
ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¡ÀÐ´Ý¿Æó ÂåÉ½
¡Ö¡Ø¡ÊÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ë´ë¶È¸¥¶â¤ÎÈ´¤±Æ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ë¤â¤¦¤ä¤á¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ú°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¡Û
Í¸¢¼Ô
¡Ö¤â¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ð¸î¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¢ºßÂð¥±¥¢¤Î¿Í¤Î¼êÅö¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¡¢É¬¤º°åÎÅ¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¼ç¿Í¤Ï¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤¢¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢Ï·¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î»þ¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿·¤·¤¤Ê¡»ãÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡²¬ËÜ»°À® ÅÔËÜÉôÂåÉ½
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÍ½ËÉ°åÎÅ¤Ë°µÅÝÅª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯ÉÑÅÙ¤â¸º¤ê¡¢¤À¤«¤é°åÎÅÈñ¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹¥½Û´Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¿·¤¿¤ËÅÔµÄ²ñ¤ÇµÄÀÊ¤òÁÀ¤¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖË¬Ìä²ð¸î¤ä´Ç¸î¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î²ÈÄÂ¤ò°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¯¤¹¤ë¡£Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç²ð¸î¡¦´Ç¸î¤¹¤ë¤È¤¤Î½ÐÈñ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ö¼Â¾å¡¢¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ÚÊª²Á¹âÂÐºö¡Û
Í¸¢¼Ô
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²ÌÊª¤È¤«·ë¹½¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤È±ÉÍÜ¤Î¤³¤È¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÌÊª¤ò¤è¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ëº£¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Ç60¡ó¤°¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ø¿Ì¤¨¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤È¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°ÍÉ¤Ï¤·¤¿¡×
¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò´Ó¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¼êÄÍ¿ÎÍº ÅÔÏ¢´´»öÄ¹
¡Ö²æ¡¹¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¿©ÎÁÉÊ¥¼¥í¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¦²ÈÄÂÂÐºö¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡°æ¾å¿®¼£ ÅÔÏ¢²ñÄ¹
¡Ö¡Ø²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëº¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î²ÈÄÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¤ò¡ØÅìµþ¥¢¥×¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµëÉÕ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¸øÌÀÅÞ¡¡²¬ËÜ»°À® ÅÔËÜÉôÂåÉ½
¡ÖÊª²Á¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ëÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»¶Ú¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅöÌÌ¡¢Â¸µ¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ô¸µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¶¦»ºÅÞ¡¡»³ÅºÂó À¯ºö°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¸ÛÍÑ¤Î7³ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¢¤³¤³¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¤É¤¦¼Â¸úÀ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¡¢Ä¾ÀÜ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÅÔÌ±ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÀÇ¤ÇÆ¯¤±¤ë¹â¤µ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Åìµþ¡¦À¸³è¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤â¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê³«É¼¤Ï22Æü¤Ç¤¹¡£