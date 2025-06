【GU×クロミ】 6月27日 販売開始予定 価格:各1,990円

GU(ジーユー)は、サンリオキャラクターズ「クロミ」とのコラボ商品を6月27日より販売する。価格は各1,990円。

サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボした、ウォッシュ加工を施したヴィンテージライクなTシャツが登場。胸元にクロミがデザインされたリブミニT・2種、グラフィックT・2種の計4アイテムがラインナップされる。

サイズはWOMENのXS~3XLまで展開。なお、XS・XXL・3XLサイズはオンラインストアのみでの販売となる。

リブミニT Kuromi 1,990円

グラフィックT Kuromi 1,990円

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660698