Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡¢¡ÖÀçÂæ¤Ç²¿²ó¤âÁö¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Ê¸²½°ä»º¤ÈÆü¾ï¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶Ã¤¤È´¶¼Õ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø#Î¹¥é¥ó¡¡¥Ç¥£ー¥×ÀçÂæ¡£Èûº»ÌçÅ·¤È°ìÈÖ¾®³Ø¹»¡¢ÆÆ»Ö²È¤Î»Ä¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¤òÁö¤ë¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÀçÂæ¤Î³¹¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢À¸¤À¸¤¤È¡Ö²ÏËÌ¿·Êó¡¢¤ªー¡¢²È²°¿·Êó¡£°ìÎÏÎË¤µ¤ó¡¢°Ï¸ëÀ¤³¦°ì¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤ÇÃÏ°è»æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÐÌÚ¤µ¤ó¡£Æ»¤¹¤¬¤é¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«¤É¤³¤í¤äÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ò·Ú²÷¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÀçÂæ¤ÎÅû¶¶¸ø±à¤äÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤òÁö¤êÈ´¤±¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¡¢²¡¤µ¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢»ö¾Ý¤¬À¸¤¸¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·×Â¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÉáÄÌÎó¼Ö¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ»ØÄê¤Î¤ª»û¤äÈûº»ÌçÅ·Áü¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÀçÂæ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢Èûº»ÌçÅ·¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀçÂæ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÄ®¸ø±à¤ä¹ÓÄ®¾®³Ø¹»¡¢¤µ¤é¤Ëã·Æ£¼·¸ÞÏºµÇ°¸µµ¤¹¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¸µÆÆ»Ö²È¤Î»Ä¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¡Öã·Æ£¼·¸ÞÏºµÇ°¸µµ¤¹¾ì¤À¡£ã·Æ£¼·¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¥ì¥¬¥¸ー¡£ÀçÂæ»Ô¤Ë´óÉÕ¤·¡¢»ØÄê¤Î¶µ°é¤È¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Öã·Æ£¼·¸ÞÏº¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤½¤ÎÀº¿À¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆü¾¦Êíµ¤Î»î¸³²ñ¾ì¤«¤¢¡£¤Ü¤¯¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀçÂæ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿ÀçÂæ¤Ç¡¢²¿²ó¤â²¿²ó¤âÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Î¹¥é¥ó¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È¡¢ÀçÂæ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯¸«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÀçÂæ¤ÎÅû¶¶¸ø±à¤äÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤òÁö¤êÈ´¤±¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¡¢²¡¤µ¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢»ö¾Ý¤¬À¸¤¸¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·×Â¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÉáÄÌÎó¼Ö¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ»ØÄê¤Î¤ª»û¤äÈûº»ÌçÅ·Áü¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÀçÂæ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢Èûº»ÌçÅ·¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀçÂæ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÄ®¸ø±à¤ä¹ÓÄ®¾®³Ø¹»¡¢¤µ¤é¤Ëã·Æ£¼·¸ÞÏºµÇ°¸µµ¤¹¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¸µÆÆ»Ö²È¤Î»Ä¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¡Öã·Æ£¼·¸ÞÏºµÇ°¸µµ¤¹¾ì¤À¡£ã·Æ£¼·¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¥ì¥¬¥¸ー¡£ÀçÂæ»Ô¤Ë´óÉÕ¤·¡¢»ØÄê¤Î¶µ°é¤È¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Öã·Æ£¼·¸ÞÏº¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤½¤ÎÀº¿À¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆü¾¦Êíµ¤Î»î¸³²ñ¾ì¤«¤¢¡£¤Ü¤¯¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Àþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀçÂæ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿ÀçÂæ¤Ç¡¢²¿²ó¤â²¿²ó¤âÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Î¹¥é¥ó¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È¡¢ÀçÂæ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯¸«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡¢¡È¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¯´¶·ã¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡É¤ÈÃÇ¸À¡ª
ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡ÖÀçÂæ¤ÏÎò»Ë¤ÈÅÁÀâ¤ÎÊõ¸Ë¡×―Ìîµå¡ÈÎé¡ÉÈ¯¾Í¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢µ¯ÅÀ¤òÆÈ¼«¹Í»¡¡ª
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡Ö¤¦¤Þ¤¯»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÁÏÂ¤À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¸½Âå¤ÎºîÉÊ¤ä¿ÍÀ¸¤Î¡È»þÂåÀº¿À¡É¤òÅ°Äì²òÀâ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£