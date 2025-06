この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「#旅ラン 『今、ここ』に没入する美しい弘前。緑と美とお城と山と。」で、脳科学者の茂木健一郎さんが自身のランニングを通して弘前市の街並みや歴史的建造物の素晴らしさ、そして「今、ここ」に没入する体験について熱く語った。



茂木さんは「弘前走るの、久しぶりだな」と9年ぶりの“現地ラン”から始まり、まず「弘前レンガ倉庫美術館」へ。「若い作家さん。現代的な感覚ですごい頑張っていらっしゃって。それが、この弘前の地で見るとサイトスペシフィックな感じもあって、不思議なものですよね」と語り、展示されていた縄文土器や弥生土器、奈良美智さんの作品の圧倒的な存在感に感銘。「奈良美智さんには、縄文土器や弥生土器に並び立つ存在感があります」と称賛した。



ランニングの道中では、桜で有名な弘前城や、多くの歴史的建築についても「素晴らしい建物だな」「弘前はね、前川國男さんの建築がたくさん残ってますし、本当に素晴らしい建物が多いんですよね」と建築文化の層の厚さに感動。一方では、「ここにあったナカサンデパートで、中みそ食べました。残念ながら閉店なさった」と土地の移ろいや思い出も交え、「でもね、時が流れるな」としみじみ振り返った。



また、弘前公園の広大な敷地や桜並木、城跡、伝統的建造物保存地区などを紹介。「入ったり出たり、調和して楽しめるのがすごくいいなと思いますね」と、街と自然、生活が一体となった環境を高評価。さらに「弘前城って案外でかい。すごく広い敷地がさすが津軽藩?」と地域の歴史的背景にも目を向けた。



締めくくりには「Being in the here and now、まさに生き甲斐の五本柱の一つ、今ここにいること、それが実践できたような、そんな生きがいランでした」と、“今の瞬間”に没入した体験がいかに価値あるものだったかを強調。「弘前、本当に素晴らしい街だと思います。また来る機会があるといいなと思います」と述べ、動画を締めた。