¤¯¤Þ¥â¥ó¡¢Ê©Âç»È¤ÈÄ«¿©¡¡¸øÅ¡¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥ÁÁãÈ¢¤ËÂç¶½Ê³
¡¡·§ËÜ¸©¤ÎPR¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤¬2Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥»¥È¥óÃóÆüÂç»È¤«¤éÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÂç»È¸øÅ¡¤Ç¤ÎÄ«¿©¤Ë¾·¤«¤ì¸òÎ®¤·¤¿¡£¸øÅ¡¤ÎÉßÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁãÈ¢¤â¸«³Ø¤·¡¢Âç¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·§ËÜ¸©¤È¥Õ¥é¥ó¥¹´Ñ¸÷³«È¯µ¡¹½¤¬¹ñºÝ´Ñ¸÷¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ð½ñ¤ËÄ´°õ¤·¡¢¸©¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹·ó¤·¤¢¤ï¤»ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤¯¤Þ¥â¥ó¤È¥»¥È¥ó»á¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥È¥ó»á¤ÏÄ«¿©²ñ¤Ç¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄ«¿©¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ð¥²¥Ã¥È¤ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤ä¥¸¥ã¥à¡¢ËªÌª¤òÉÕ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¸øÅ¡¤Ç¤âËªÌª¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÁãÈ¢¤Ë°ÆÆâ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë