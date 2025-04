『縦置き×12ポート×4K』の全部盛り！最新USB-Cドッキングステーション

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、2画面出力に対応。機器を多く接続できる12 in 1仕様、ノートパソコンを縦置きできるスタンド一体型のUSB-Cドッキングステーション「400-VGA029」を発売した。■スタンド一体型のUSB-Cドッキングステーション本製品は、ノートパソコンを縦置きできる、スタンド一体型のUSB-Cドッキングステーション。

ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているため、省スペースでスタイリッシュに設置することができる。HDMI×2、USB A×4、USB-C×1、USB PD(給電)、LAN、SD/microSDカード、3.5mm4極ジャックに対応した12 in 1仕様だ。クラムシェルに最適な縦置きスタンド一体型。幅は2cm/2.5cmの2つの幅で設置することができる。縦置きスタンドは2つ付いているのでノートパソコン以外にも、キーボードやスマホを一緒に置くことができる。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとパソコンを持ち運ぶことができる。画面を広く使うことができる2画面出力に対応します。USB Type-C接続によるディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しており、ソフトウェアのインストール不要でマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を簡単に構築できる。ディスプレイ1台出力時の解像度は最大4K/60Hz(3840×2160)解像度に対応している。2台接続時はそれぞれ最大4K/30Hz(3840×2160)までサポートする。USB Type-CによるUSB PD充電に対応しており、最大100Wまでの入力、80Wまでパソコンへの出力(充電)が可能だ。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応しており、ギガビットネットワーク環境にも適応し、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続が可能だ。スタンド部は、アルミの端面部分までシリコンゴムカバーで保護しているため、収納時の傷付きを防止する。アルマイト処理を施した高級感のあるアルミ素材で、安定感のある設置が可能だ。従来品(400-VGA018)の6 in 1からバージョンアップした12 in 1仕様。USB A×2、Type-C×1、3.5mm4極ジャック、microSD/SDカードが増した。本製品のサイズはW18×D9.8×H5.8cm、 重量は510g。■USB-Cドッキングステーション「400-VGA029」■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube パソコンに関連した記事 を読む・3つの機能をダイヤルで操作が行える!多機能エルゴノミクスマウス・HDMI信号を光ファイバーケーブル1本で、最大300m先まで遅延無く長距離伝送できる!光ファイバHDMIエクステンダー・ストラップを取り付けられる!持ち運びに便利な超小型モバイルマウス・これ1台で必要充分な接続ポートを搭載!5in1ドッキングステーション・PD140W対応のパワフルな相棒!MOTTERU、大容量25,000mAhのモバイルバッテリー