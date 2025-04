Image: Heritage Auctions/HA.com

4月も後半になるとあの界隈が盛り上がります。5月4日(May Fourth)は、「May the force be with you」にかけたスターウォーズの日。世界中でさまざまなイベントが開催されますが、オークションもその1つ。

ヘリテージ・オークションにも、数々のスター・ウォーズ関連アイテムが出品されていますが、その中にこんなのがありました、C-3POの足です。

実際に映画で着用

出品されているC-3POの足はコスチュームの一部。C-3POを演じたアンソニー・ダニエルズ氏が、実際に『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』で着用したものです。つまり、購入者もこれを履こうと思えば履けるわけです! かかとにスリットがはいっているので、思っているより着脱しやすそう。ただし、ダニエルズ氏の足のサイズで作ってあるんですけどね。

Image: Heritage Auctions/HA.com

C-3POの足は、アートディレクターとして知られるHarry Lange氏が個人収集したコレクションの1つ。現在(4/15)の入札価格は1400ドル(約20万円)から。他にも、フィギュアやコンセプトアート、サイン入り写真など多くのアイテムが出品されています。